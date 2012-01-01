我曾經是一個習慣安逸生活的人，滿足於舒適圈中的一切。然而，內心深處卻始終隱隱感覺缺少些什麼。 那種想要突破的渴望，卻被層層的安逸感包裹，讓我停滯不前。





直到我接觸了吸引力法則，并結合了頭倒立的理念， 這為我的生命帶來了巨大的轉變。

而這結合成為我掌握人生的重要工具。 它讓我能夠更清晰地聚焦我的意圖，釋放負面信念，以全新的狀態迎接我想要的生活和人生。